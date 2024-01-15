ФИФА признала Месси лучшим, а он не приехал на награждение

В Лондоне прошла церемония вручения награды The Best Men’s Player – лучшему игроку 2023 года по версии ФИФА.

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил приз лучшему игроку года по версии ФИФА. Таким образом, Месси получил данную награду в четвертый раз в своей карьере. Ранее он становился лучшим по версии ФИФА в 2022, 2019 и 2009 году.

Стоит отметить, что на награду также претендовали французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Они стали финалистами данной номинации.

Также в число претендентов входили Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Марсело Брозович («Интер»/«Аль-Наср»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»/«Барселона»), Родри («Манчестер Сити»), Виктор Осимхен («Наполи»), Деклан Райс («Вест Хэм»/«Арсенал»), Бернарду Силва («Манчестер Сити») и Хвича Кварацхелия («Наполи»).

Напомним, Лионель Месси в 2023 году выиграл награду «Золотой мяч», которая стала для него восьмой в карьере. Лео в этом году стал чемпионом Франции вместе с «ПСЖ», выиграл Суперкубок Франции и принес «Интер Майами» первый трофей - Кубок лиг.

В 2023 году Эрлинг Холанд выиграл английскую Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов УЕФА в составе «Манчестер Сити», а также был признан лучшим игроком года по версии УЕФА.

В 2023 году Мбаппе выиграл чемпионат и Суперкубок Франции. При этом нападающий был признан лучшим игроком Лиги 1, а также стал лучшим бомбардиром.

В прошлом году обладателем премии ФИФА тоже стал Месси. Победителя определяют по итогам голосования среди болельщиков, журналистов, капитанов и тренеров сборных.

Интересно, что Месси не приехал на сегодняшнюю церемонию и не смог выйти с финальной речью и забрать награду. В итоге аргентинца пришлось признать лучшим без его непосредственного присутствия в зале.