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Курдские источники подтвердили гибель бизнесмена Пешрава Дзейи в ходе атаки КСИР.



Курдский бизнесмен был тесно связан с «Моссадом» и руководством Курдистана. Он владел компаниями Empire и Falcon Group – последняя была основана в 2003 году, после событий в Ираке, и занималась добычей нефти. По слухам, в СБ Falcon Group, маленькой частной армии, работают бывшие военные США.



В момент удара Дзейи находился с женой и детьми. Супруга погибла, дети получили ранения.

*** 02:46 Удар иранских ракет в Сирии пришелся на поселение Талтина в провинции Идлиб. Туда добралось не менее пяти ракет, было поражено несколько зданий, в том числе местный медцентр. По сообщениям местных телеграм-каналов, поселок давно находится под контролем террористов из ИГИЛ. Проиранские источники утверждают, что именно штаб местного ИГИЛ при поддержке Израиля и ЦРУ США спланировал террористический акт в Кемране, у кладбища с захоронением Касема Сулеймани.

*** 02:30 «В ответ на недавние террористические преступления врагов исламского Ирана, штаб-квартиры шпионов и сбора антииранских террористических групп в части региона были атакованы баллистическими ракетами КСИР ночью», - говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции.



Ряд СМИ сообщают, что целью иранского удара мог быть курдский бизнесмен Пешрав Дзейи, владеющий компаниями Empire и Falcon Group. Его Иран обвиняет в сотрудничестве с Моссад.



Ряд телеграмм-каналов пишет, что Дзейи и его жена в ходе удара убиты, но официальных подтверждений этому нет.

*** 02:30 «В ответ на недавние террористические преступления врагов исламского Ирана, штаб-квартиры шпионов и сбора антииранских террористических групп в части региона были атакованы баллистическими ракетами КСИР ночью», - говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции.



Ряд СМИ сообщают, что целью иранского удара мог быть курдский бизнесмен Пешрав Дзейи, владеющий компаниями Empire и Falcon Group. Его Иран обвиняет в сотрудничестве с Моссад.



Ряд телеграмм-каналов пишет, что Дзейи и его жена в ходе удара убиты, но официальных подтверждений этому нет.

Четыре человека погибли в результате атак ВС Ирана на иракский Эрбиль. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на источники. Источники ABC также утверждают, что коалиционные силы сбили три беспилотника возле аэропорта Эрбиля.

*** 02:24 Восемь объектов возле американского консульства в городе Эрбиль (административный центр Иракского Курдистана — автономного региона на севере Ирака) подверглись атакам Корпуса стражей исламской революции. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на источники. По их словам, аэропорт Эрбиля прекратил работу после "очень жестокой бомбардировки". Несколько взрывов прогремело также возле консульства США. Источники ABC утверждают, что пострадавших среди американских военных нет. Предварительно, от ракетного удара по объектам США в Эрбиле погибло несколько американских граждан, пишут СМИ. Между официальные лица США заявили агентству Reuters, что «ни один американский объект не пострадал от ракетных ударов в Эрбиле», также они опровергают гибель американских военных.



*** 02:24 На текущий момент, по данным СМИ, известно о поражении следующих целей ракетами КСИР: американская база в аэропорту Эрбиля; консульство США в Эрбиле; местный штаб курдской службы безопасности; частная резиденция местного бизнесмена связанного с Моссадом. Тем временем КСИР объявил об атаке баллистическими ракетами на «штаб шпионов МОССАД» в иракском Курдистане. Как сообщает информагентство Shafaq News, иранские силы нанесли удары по авиабазе США и консульству США в Эрбиле, столице иракского Курдистана. Сообщается, что первая атака была нацелена на авиабазу Харир, расположенную примерно в 15 километрах от Эрбиля. База используется силами США и Ирака.



Источник в службе безопасности сообщил агентству, что база подверглась нападению ракет и дронов, а так-же добавил, что ущерб пока не очевиден.



Второе удар было направлено на консульство США в Эрбиле. Местный источник сообщил агентству, что консульство подверглось ударам нескольких дронов. Источник сообщил, что было слышно шесть взрывов, а в здании консульства сработали тревожные сирены



Арабские источники со ссылкой на иранский КСИР (Корпус стражей исламской революции) заявляют, что организация нанесла удар баллистическими ракетами по штабу Моссада и ЦРУ в иракском городе Эрбиль.



Кроме того, баллистическими ракетами был нанесён удар «по объектам террористов» в Сирии. Тем временем КСИР отчитался, что «ударил по антииранским террористическим группировкам и контингенту США, а также якобы уничтожил штаб-квартиры ЦАХАЛ и «Моссад». КСИР заявил, что удары являются «ответом» на теракт в Кермане на городском кладбище во время церемонии по случаю годовщины гибели генерала Касема Сулеймани.

*** 02:10 Американская авиабаза Харир и международный аэропорт Эрбиль в Ираке стали мишенью для БПЛА-камикадзе иранского КСИР, а также баллистических ракет «Фатех-110», сообщает издание ClashReport.

*** 01:51 Консульство США в Эрбиле почти полностью разрушено после удара баллистической ракетой, сообщают местные СМИ. В то же время арабские источники со ссылкой на иранский КСИР заявляют, что группировка нанесла удар баллистическими ракетами по штабу «Моссада» и ЦРУ в иракском городе Эрбиль.



Кроме того, баллистическими ракетами был нанесен удар по объектам террористов в Сирии.



На кадрах, как утверждается, запечатлен момент запуска баллистических ракет с территории Ирана. pic.twitter.com/jcNQa8bwhU — Newsfeed (@Newsfeed883920) January 15, 2024 pic.twitter.com/3YocGkL3fE — Newsfeed (@Newsfeed883920) January 15, 2024 Как сообщается, ответственность за атаку взял на себя КСИР. Удары, как утверждаются, пришлись по американской авиабазе и по консульству США. pic.twitter.com/HPTOicisxZ — Newsfeed (@Newsfeed883920) January 15, 2024