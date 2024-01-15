Вся власть палестинцам

Сектором Газа после ликвидации угрозы со стороны радикалов для Израиля будут управлять палестинцы. С таким заявлением выступил израильский министр обороны Йоав Галант в ходе телеобращения.

"В секторе Газа живут палестинцы, и в будущем палестинцы там будут управлять. Будущее правительство Газы должно происходить из сектора Газа и основываться на силах, которые не несут угрозы Израилю", - сказал Галант.

"Окончание военной кампании должно быть закреплено политически", - добавил он.