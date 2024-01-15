Перестрелка на границе Египта с Израилем: открыт огонь по израильским солдатам

Десятки вооруженных боевиков открыли огонь по израильским солдатам во время попытки пресечь границу Египта с Израилем.

Завязался бой. Один боевик погиб, несколько получили ранения. Один боец батальона «Каракаль» получил легкое ранение.

«Около двадцати подозреваемых, в том числе несколько вооруженных людей, пытались прорваться с территории Египта в районе Ницаны. Действующие в этом районе бойцы ЦАХАЛ открыли огонь по боевикам, зафиксировано несколько попаданий», - говорится в экстренном заявлении ЦАХАЛ.