Как сообщает агентство «Анадолу», ударам подверглись «стратегически важные» для преступной организации объекты на территории цементного завода на юге района Айн аль-Араб.

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) нанесла удары по объектам террористов YPG на территории завода французской компании «Лафардж» (Lafarge) в провинции Алеппо на севере Сирии.

Южная часть территории завода французского компании, которую в 2013-2014 годах обвинили в финансировании ИГИЛ, с 2015 года использовалась PKK/YPG в качестве «военного штаба».

По данным агентства «Анадолу», в рамках операции усилиями турецкой разведки уничтожены десятки объектов PKK/YPG в провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка: критические объекты инфраструктуры и т.н. блокпосты на дорогах.

Нанесены удары по нефтяному месторождению «Авде» в городе Румейлан в Хасеке, центральному «офису» террористической организации у трассы Али Ферро в городе Эль-Камишлы, нефте-газовые объекты в Кахтании, Маликии, Румейлане, обеспечивающие финансовыми средствами кровавую террористическоую организацию.

Под некоторыми объектами были расположены входы и выходы в сеть тоннелей, проложенных PKK/YPG.