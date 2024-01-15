Мужчина в Англии нанял эскорта, чтобы тот отрезал ему гениталии. Осудили обоих

По другим эпизодам дела также осуждены бывший медбрат Натаниэль Арнольд, 48 лет, и 23-летний Джейкоб Крими-Эпплби. Крими-Эпплби заморозил ногу Густафсону сухим льдом, что привело к ее ампутации, а Арнольд отрезал Густафсону часть соска.

Как сообщает Би-Би-Си, в феврале 2017 года эскорт Натаниэль Бирнс, которому сейчас 36 лет, удалил кухонным ножом половые органы норвежцу Мариусу Густафсону, который сам об этом попросил, и снял происходящее на видео.

Трое мужчин, принявших участие в экстремальной процедуре модификации тела, приговорены Центральным уголовным судом в Лондоне (Олд-Бейли) к реальным и условным тюремным срокам.

Инициатором был сам добровольно пострадавший, который заработал на онлайн-трансляциях порядка 200 тыс. фунтов стерлингов (более 250 тыс. долларов США).

Всех четверых суд признал виновными в нанесении тяжких телесных повреждений. Бирнса приговорили к пяти годам лишения свободы, Крими-Эпплби – к трем годам и восьми месяцам, Арнольд же отделался двумя годами условного заключения.

Густафсон, ныне передвигающийся на инвалидной коляске, признал свою вину в нанесении тяжких телесных повреждений, но ему приговор будет вынесен отдельно, в марте.

Процедура, осуществленная Бирнсом, связана с субкультурой «нулло», или «смузи» (от английских слов genital nullification «генитальное аннулирование» и smooth «гладкий»), которая объединяет главным образом мужчин, удаляющих пенис и яички.

Государственная обвинительница Кэролайн Карберри рассказала суду, что нанявший Бирнса Густафсон состоял в группе из 10 человек, обвиненных в участии в экстремальных модификациях тела. Густафсон называл себя «создателем евнухов» и участвовал в «многочисленных» экстремальных процедурах по модификации тела, включая удаление гениталий других мужчин.

Карберри также сообщила, что Бирнс и Густафсон общались на протяжении четырех лет, о чем свидетельствовала их переписка на мобильных телефонах. Их общение началось с того, что Густавсон нанял Бирнса для предоставления сексуальных услуг, а потом договорился, что тот отрежет ему пенис за 500 фунтов.