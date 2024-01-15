Трамп победил на первых выборах кандидата в президенты

Бывший президент США Дональд Трамп набрал большинство голосов на собраниях избирателей-республиканцев (кокусах) в штате Айова. Это первое в стране голосование по выборам кандидата в президенты от Республиканской партии.

После подсчета более чем 38 тыс. голосов Трамп получил 53% из них, губернатор Флориды Рон Десантис — 20,1%, бывший постпред США при ООН Никки Хейли — 18,3%. Еще 7,7% набрал Вивек Рамасвами. Другие три кандидата, также претендующие на право представлять республиканцев на президентских выборах, набрали менее 1% каждый, свидетельствуют данные с сайта Республиканской партии в Айове. Это неокончательные результаты.

В тот же день, 15 января, встретились и избиратели-сторонники Демократической партии, однако само голосование будет осуществляться по почте в течение следующих нескольких недель. Итоги ожидаются до 5 марта.

Выборы кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий проходят в двух форматах — кокусы и праймериз. Первые представляют собой неформальные собрания избирателей, организованные той или иной партией на локальном уровне, а подсчет голосов может вестись «по головам» или поднятым рукам. Праймериз же организованы правительствами штатов, и при голосовании используются урны и бюллетени.

По итогам праймериз и кокусов определяется число партийных делегатов от каждого штата, которые будут голосовать за того или иного кандидата на партийных съездах, которые обе партии проведут летом. Для выдвижения в кандидаты одному из претендентов необходимо заручиться поддержкой более чем половины делегатов.