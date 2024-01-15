Воронеж атаковали беспилотники. Введен режим ЧС

Воронеж подвергся атаке беспилотников, ее отразили силами ПВО, сообщил губернатор области Александр Гусев в телеграм-канале.

«По предварительной информации, пострадавших нет. В одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Еще в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна», — сообщил он.

Минобороны уточнило, что в Воронежской области были сбиты три беспилотника в период с 1:50 до 2:50.

Как передают российские телеграм-каналы, жители слышали в городе больше 15 взрывов, один из многоквартирных домов на Тепличной улице получил повреждения. Также выбиты стекла в доме на улице Острогожской. Обе находятся на западной окраине города.

Гусев позднее подтвердил, что в квартиру на Тепличной попали фрагменты сбитого дрона, пострадала девочка 2013 года рождения. У нее резаные раны руки, ноги и шеи. Мэр города Вадим Кстенин рассказал, что жильцов получившего повреждения дома эвакуировали в близлежащую школу, в самом доме работают специалисты. Он также подтвердил, что четыре дома на Острогожской были повреждены.

В городе ввели режим ЧС «для оперативности принятия решений».