Глава Курдистана назвал «трусливой» атаку Ирана

Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани назвал «трусливой атакой» ракетные удары Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по городу Эрбиль - административному центру этого автономного региона на севере Ирака.

«Я самым решительным образом осуждаю эту трусливую атаку на жителей Курдистана. Призываю федеральное правительство в Багдаде занять принципиальную позицию против вопиющего нарушения суверенитета Ирака и Иракского Курдистана», - написал он на своей странице в X (ранее Twitter).

Барзани призвал партнеров региона в международном сообществе осудить этот инцидент. По его словам, в ходе ракетного удара несколько мирных жителей погибли и получили ранения.

В ночь на 16 января КСИР сообщил, что атаковал американские объекты в Ираке — консульство и военные базы в городе Эрбиль. Кроме того, были нанесены удары по позициями боевиков «Исламского государства» в Сирии. В КСИР отметили, что это — ответ на недавние атаки в Иране.