Вивек Рамасвами после результатов первых республиканских кокусов в рамках гонки за номинацию от Республиканской партии США завершил свою кампанию и поддержал кандидатуру Дональда Трампа на президентских выборах, сообщил Bloomberg.



По итогам голосования избирателей-республиканцев в штате Айова Рамасвами занимает четвертое место, уступая не только Трампу, но и Рону Десантису и Никки Хейли.

«Мы приостанавливаем президентскую кампанию», - сказал он 15 января, выступая перед своими сторонниками в штате Айова. Заявление было сделано после проведения первых кокусов республиканцев, которые дали формальный старт процессу определения кандидата в президенты США от этой партии.

Рамасвами также заявил о поддержке экс-президента США Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году. «Он [Трамп] получит мою полную поддержку», - добавил бизнесмен.

Отметим, что ранее Вивек Рамасвами, также известный громкими антиазербайджанскими заявлениями, заявил, что экс-президент США Дональд Трамп является «величайшим президентом XXI века».