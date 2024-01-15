Реакция США на удары Ирана

США осуждают удары Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по городу Эрбиль - административному центру Иракского Курдистана (автономный регион на севере Ирака). Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента США.

«Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшнюю атаку Ирана на Эрбиль и выражают соболезнования семьям погибших. Мы выступаем против безрассудных ракетных ударов Ирана, которые подрывают стабильность в Ираке», - отмечается в заявлении.

Как подчеркнули в Госдепартаменте, США «поддерживают правительство Ирака и региональное правительство Иракского Курдистана в их стремлении удовлетворять чаяния иракского народа».

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон назвала удары КСИР безрассудными, заявив, что США «поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Ирака". По ее словам, никто из американских военнослужащих, а также ни один американский объект не пострадал.