Спецпредложение от официального дилера Mercedes-Benz в Азербайджане

Уникальная возможность для желающих выгодно приобрести автомобили премиум сегмента предоставлена от официального дилера Mercedes-Benz в Азербайджане ООО «Автомобильный Центр Апшерон».

Предложение распространяется на автомобили GLE, GLE Coupe, GLS, а также V-Class. Теперь можно стать счастливым обладателем люксовых автомобилей с существенным преимуществом.

Эксклюзивные цены на автомобили:

GLE и GLE Coupe с выгодой до 12300 AZN;

GLS с выгодой до 16500 AZN;

V-Class с выгодой до 8600 AZN.

Акционные автомобили 2023 года выпуска. Количество автомобилей ограничено. Дополнительную информацию можно получить по телефону, либо посетив автосалон.

Для связи: *8885

+994 12 347 78 00

Адрес: Шоссе Баку-Сумгаит, 6 км

Website: https://mercedes-absheron.az/

Facebook: https://www.facebook.com/MercedesBenzAbsheron/

Instagram: Mercedes-Benz Absheron (@mercedes_benz_absheron)  

Спешите начать новый год со своим наилучшим приобретением! 