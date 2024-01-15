Спецпредложение от официального дилера Mercedes-Benz в Азербайджане

Уникальная возможность для желающих выгодно приобрести автомобили премиум сегмента предоставлена от официального дилера Mercedes-Benz в Азербайджане ООО «Автомобильный Центр Апшерон».

Предложение распространяется на автомобили GLE, GLE Coupe, GLS, а также V-Class. Теперь можно стать счастливым обладателем люксовых автомобилей с существенным преимуществом.

Эксклюзивные цены на автомобили:

GLE и GLE Coupe с выгодой до 12300 AZN;

GLS с выгодой до 16500 AZN;

V-Class с выгодой до 8600 AZN.

Акционные автомобили 2023 года выпуска. Количество автомобилей ограничено. Дополнительную информацию можно получить по телефону, либо посетив автосалон.