Спецпредложение от официального дилера Mercedes-Benz в Азербайджане
Уникальная возможность для желающих выгодно приобрести автомобили премиум сегмента предоставлена от официального дилера Mercedes-Benz в Азербайджане ООО «Автомобильный Центр Апшерон».
Предложение распространяется на автомобили GLE, GLE Coupe, GLS, а также V-Class. Теперь можно стать счастливым обладателем люксовых автомобилей с существенным преимуществом.
Эксклюзивные цены на автомобили:
GLE и GLE Coupe с выгодой до 12300 AZN;
GLS с выгодой до 16500 AZN;
V-Class с выгодой до 8600 AZN.
Акционные автомобили 2023 года выпуска. Количество автомобилей ограничено. Дополнительную информацию можно получить по телефону, либо посетив автосалон.
Для связи: *8885
+994 12 347 78 00
Адрес: Шоссе Баку-Сумгаит, 6 км
Website: https://mercedes-absheron.az/
Facebook: https://www.facebook.com/MercedesBenzAbsheron/
Instagram: Mercedes-Benz Absheron (@mercedes_benz_absheron)
Спешите начать новый год со своим наилучшим приобретением!