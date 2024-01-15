Евросоюз проводит аудит украинского оружия

Евросоюз начал проверку переданного Украине оружия. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на дипломатов ЕС.

Проверку проводит Европейская служба внешних связей (EEAS). По данным газеты, аудит решили провести после заявлений о том, что некоторые европейские страны отправили Киеву меньше оружия, чем могли. Результаты проверки EEAS представит 1 февраля.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Евросоюз поставил Киеву лишь треть из ранее обещанных снарядов. По его словам, из обещанного миллиона снарядов ЕС поставил Вооруженным силам Украины лишь 300 тысяч боеприпасов. Данилов считает, что военная безопасность должна вернуться в приоритетную повестку дня стран ЕС, США и других государств.