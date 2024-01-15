Гражданин Грузии погиб в результате взрыва в мебельном цехе в Бинагадинском районе Баку 15 января, сообщают грузинские СМИ.



35-летний Саррадж Юсубов, гражданин Грузии, приехал в Баку на заработки. Другие подробности на данный момент неизвестны.

Отметим, что пресс-служба МЧС Азербайджана сообщила о том, что в результате взрыва и пожара в цехе, расположенном на улице А.Кунанбаева в Баку, погибли семь человек.