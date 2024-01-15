При взрыве в мебельном цехе в Баку погиб гражданин Грузии ОБНОВЛЕНО 12:26
Гражданин Грузии погиб в результате взрыва в мебельном цехе в Бинагадинском районе Баку 15 января, сообщают грузинские СМИ.
35-летний Саррадж Юсубов, гражданин Грузии, приехал в Баку на заработки. Другие подробности на данный момент неизвестны.
Отметим, что пресс-служба МЧС Азербайджана сообщила о том, что в результате взрыва и пожара в цехе, расположенном на улице А.Кунанбаева в Баку, погибли семь человек.
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Продолжаются поисково-спасательные работы в связи с произошедшим 15 января взрывом в цехе в Баку, сообщили в пресс-службе МЧС.
В настоящее время на месте взрыва и пожара идут поисковые работы с привлечением обученных собак кинологической группы Службы спасения особого риска МЧС.
Накануне в цехе на улице А.Кунанбаева произошли взрыв и пожар. Спасатели из-под завалов спасли 3 человек, 24 человека получили травмы, обнаружены тела семи человек.