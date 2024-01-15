Байден назвал Трампа явным фаворитом
Президент США Джо Байден во вторник, 16 января, назвал экс-лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа «явным фаворитом» от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах.
«Похоже, Дональд Трамп только что выиграл Айову. В данный момент он является явным фаворитом противоположной стороны», — написал Байден в соцсети X.
По мнению действующего главы государства, предстоящие выборы станут противостоянием между ним и его сторонниками и крайними республиканцами, поддерживающими Трампа.