Иран палит из пушки по воробьям по горячим следам
Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по так называемым «антииранским террористическим группировкам» в столице Иракского Курдистана, городе Эрбиле.
Не сумев обеспечить безопасность в собственном доме, КСИР обстреливает другие страны. Именно так следует воспринимать ночной обстрел столицы Иракского Курдистана. Тегеран заявил об уничтожении «шпионских центров и сборищ антииранских террористических групп в регионе», но это выглядит откровенным преувеличением.
Скорее уж таким образом иранцы стараются прикрыть свои провалы в области безопасности. Единственным реальным ударом по интересам Израиля в регионе является гибель в результате удара Пешрава Дизайи, богатейшего человека региона, владельца крупнейших местных компаний Empire и Falcon Group, и трех членов его семьи.
Вполне вероятно, что Дизайи и был связан с «Моссадом», во всяком случае, слухи об этом в регионе ходили давно. Возможно, иранцы сейчас начнут утверждать, что именно он и был главной целью их удара. Но это называется «палить из пушки по воробьям», а не операция против израильской разведки. Поскольку вреда от нее вышло больше, чем возможных выгод.
Это не первый раз, когда иранцы обстреливают Иракский Курдистан в рамках своей региональной прокси-войны с Израилем. В 2022 году была аналогичная атака Ирана по Курдистану. Тоже использовали баллистические ракеты Fateh-110. Тоже обстреляли Эрбиль. Тоже было много взрывов вокруг американского консульства и аэропорта. И тоже особого урона иранские удары не нанесли.
Иракский Курдистан имеет геостратегическое значение для США, Израиля и Турции именно как оплот, на который можно опереться для защиты своих интересов в регионе. В том числе для сдерживания Ирана, стремящегося удержать свое пошатнувшееся влияние в Ираке. Поэтому иранские удары по нему наносят, если можно так выразиться, «профилактический» характер – чтобы опасался Тегерана и не слишком увлекался расширением связей с внешними игроками, недружественно настроенными, мягко говоря, к Ирану.
Но это, называя вещи своими именами, деградация, а не политика. Кстати, покойный Касем Сулеймани, которому принадлежит основная заслуга распространения иранского влияния в Ираке и его курдской автономии, подобных демонстративных ударов старался избегать, предпочитая договоренности с местными элитами.
Потому что понимал, что подобные топорные методы здесь не работают, вызывая скорее обратную реакцию. Нынешние иранские «стратеги» об этом предпочли забыть, ведя себя в Ираке с грацией слона в посудной лавке. И получая соответствующий результат в виде ширящегося недовольства Тегераном и его местными прокси, которое переходит в самом прямом смысле уже на бытовой уровень.
Что же касается иранских «предупреждений» Иракскому Курдистану по поводу проявления им некоей «сдержанности» в углублении связей с негативно настроенными к Ирану внешними игроками, то Эрбиль не обращает на них совершенно никакого внимания, действуя в этом вопросе исключительно исходя из собственных интересов и интересов бурно развивающегося местного капитала.
Иран это подчеркнутое игнорирование его интересов откровенно бесит. Но выработать более эффективные шаги, которые и придумывать-то заново не нужно, просто вспомнить старое – он не может. И в бессильной ярости продолжает свою, уже доказавшую несостоятельность, «дипломатию ракет». Тем самым только провоцируя напряженность в регионе и углубляя так называемый «евразийский военный разлом», к концу 2023 года возникший от Украины до Ближнего Востока.
По большому-то счету, ничего концептуально нового в иранском ударе по Эрбилю нет. Здесь как раз та ситуация, в которой все зависит от ответных шагов Израиля, США и отчасти Турции – возникнет ли у них консенсус по поводу ответа Ирану или же они спустят все на тормозах, что скорее всего и произойдет. Но и это не есть хорошо для Тегерана. Сидеть и ждать ответа, гадая, каким он будет на деградирующую политику Тегерана в отношении – откровенно говоря, так себе занятие.