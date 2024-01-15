Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 10:42

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по так называемым «антииранским террористическим группировкам» в столице Иракского Курдистана, городе Эрбиле. Не сумев обеспечить безопасность в собственном доме, КСИР обстреливает другие страны. Именно так следует воспринимать ночной обстрел столицы Иракского Курдистана. Тегеран заявил об уничтожении «шпионских центров и сборищ антииранских террористических групп в регионе», но это выглядит откровенным преувеличением.

Скорее уж таким образом иранцы стараются прикрыть свои провалы в области безопасности. Единственным реальным ударом по интересам Израиля в регионе является гибель в результате удара Пешрава Дизайи, богатейшего человека региона, владельца крупнейших местных компаний Empire и Falcon Group, и трех членов его семьи. Вполне вероятно, что Дизайи и был связан с «Моссадом», во всяком случае, слухи об этом в регионе ходили давно. Возможно, иранцы сейчас начнут утверждать, что именно он и был главной целью их удара. Но это называется «палить из пушки по воробьям», а не операция против израильской разведки. Поскольку вреда от нее вышло больше, чем возможных выгод. Это не первый раз, когда иранцы обстреливают Иракский Курдистан в рамках своей региональной прокси-войны с Израилем. В 2022 году была аналогичная атака Ирана по Курдистану. Тоже использовали баллистические ракеты Fateh-110. Тоже обстреляли Эрбиль. Тоже было много взрывов вокруг американского консульства и аэропорта. И тоже особого урона иранские удары не нанесли.

Иракский Курдистан имеет геостратегическое значение для США, Израиля и Турции именно как оплот, на который можно опереться для защиты своих интересов в регионе. В том числе для сдерживания Ирана, стремящегося удержать свое пошатнувшееся влияние в Ираке. Поэтому иранские удары по нему наносят, если можно так выразиться, «профилактический» характер – чтобы опасался Тегерана и не слишком увлекался расширением связей с внешними игроками, недружественно настроенными, мягко говоря, к Ирану. Но это, называя вещи своими именами, деградация, а не политика. Кстати, покойный Касем Сулеймани, которому принадлежит основная заслуга распространения иранского влияния в Ираке и его курдской автономии, подобных демонстративных ударов старался избегать, предпочитая договоренности с местными элитами. Потому что понимал, что подобные топорные методы здесь не работают, вызывая скорее обратную реакцию. Нынешние иранские «стратеги» об этом предпочли забыть, ведя себя в Ираке с грацией слона в посудной лавке. И получая соответствующий результат в виде ширящегося недовольства Тегераном и его местными прокси, которое переходит в самом прямом смысле уже на бытовой уровень.