Жесткие заявления товарища Кима

Он отметил, что Пхеньян не начнет войну первым, но и не будет ее избегать.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал внести в Конституцию страны положения о территории КНДР и отказаться от упоминания мирного объединения Севера и Юга. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын напомнил, что в Конституции Республики Корея написано, что к ее территории относится весь Корейский полуостров. «Я ознакомился с конституциями ряда других стран, в них дается четкое политическое и географическое определение пространства, где осуществляется их суверенитет: территория государства, его территориальные воды и воздушное пространство… Сейчас в нашей Конституции нет таких положений. Необходимо избавиться от противоречащих реальности концепций о соотечественниках, стороне [национального] примирения и объединения в отношении Республики Корея, необходимо сделать юридические шаги по четкому определению территории, где осуществляется суверенитет КНДР как независимой социалистической страны, как страны, которая определила Республику Корея иным государством, самым враждебным себе», - заявил Ын.

«Считаю, что необходимо исключить из Конституции выражения, такие как «северная часть [страны]», «самостоятельное и мирное объединение, сплочение народа». Вместе с конституционными правками необходимо проводить практическую политику по отказу от символических пережитков прошлой эпохи в виде [концепций] «Северной и Южной Кореи с отношениями соотечественников», «мирного объединения», - отметил Ким Чен Ын.

Он указал, что в Основной закон страны следует внести положение о том, что в случае войны территория Республики Корея будет оккупирована, а также положение о том, что ее главный противник - Республика Корея: «Считаю, что необходимо внести некоторые правки в Конституцию нашей страны. ...Считаю, что важно отразить положение о том, что Республика Корея будет занята, подчинена и возвращена в состав республики, если на Корейском полуострове вспыхнет война».

Ын заявил, что Северная Корея наращивает собственные вооруженные силы не для объединения Корейского полуострова оружием: «Повторяю, что наращиваемая нами абсолютная мощь предназначена не для одностороннего объединения силой оружия или превентивного удара, а для собственной защиты, это соответствует справедливому праву на самооборону».

Он повторил, что Пхеньян не станет начинать войну первым, но и не будет ее избегать. По его словам, Корейская народная армия «покарает врагов» в случае войны, мобилизовав все средства, включая ядерное оружие.