TƏBİB о пострадавших при взрыве в Баку
В медицинских учреждениях при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) продолжается лечение 16 пострадавших в результате взрыва и пожара в цехе в Бинагадинском районе Баку. Об этом сообщили в TƏBİB.
Состояние троих из 12 находящихся на лечении в Ожоговом центре оценивается как стабильно тяжелое, остальных - среднетяжелое.
Лечение еще четырех пострадавших продолжается в Клиническом медицинском центре. Врачи оценивают состояние одного пострадавшего как стабильное, остальных - средней тяжести.