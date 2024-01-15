TƏBİB о пострадавших при взрыве в Баку

В медицинских учреждениях при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) продолжается лечение 16 пострадавших в результате взрыва и пожара в цехе в Бинагадинском районе Баку. Об этом сообщили в TƏBİB.

Состояние троих из 12 находящихся на лечении в Ожоговом центре оценивается как стабильно тяжелое, остальных - среднетяжелое.

Лечение еще четырех пострадавших продолжается в Клиническом медицинском центре. Врачи оценивают состояние одного пострадавшего как стабильное, остальных - средней тяжести.