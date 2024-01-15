Ильхам Алиев в Ленкорани обновлено 12:50

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе поездки в Ленкорань ознакомился с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий Общества с ограниченной ответственностью (ООО) Laran.

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16 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в построенном в Ленкорани современном пенитенциарном комплексе.

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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе поездки в Ленкоранский район открыл здесь региональный центр ASAN xidmət.

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Во вторник, 16 января, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Ленкоранский район. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новосозданном цитрусовом саду Общества с ограниченной ответственностью (ООО) Lenk Frut в селе Сепаради Ленкоранского района.