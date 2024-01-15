12:50

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе поездки в Ленкорань ознакомился с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий Общества с ограниченной ответственностью (ООО) Laran.

* * * 12:31



16 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в построенном в Ленкорани современном пенитенциарном комплексе.

* * * 11:55



Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе поездки в Ленкоранский район открыл здесь региональный центр ASAN xidmət.