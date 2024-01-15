Анар Гулиев: Генплан Баку разработан по образцу Вены обновлено 12:11
Генеральный план Баку разработан по образцу Вены. Об этом сообщил журналистам председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.
"Когда мы разрабатывали Генеральный план, за основу для сравнения брали Вену, Дубай. Мы знаем, что в Дубае создается серьезная инфраструктура для пешеходного движения. Вена является городом, где удобно пользоваться общественным транспортом. Сравнивая, в качестве образца мы взяли Вену", - добавил председатель комитета.
Кроме того, он не исключил, что некоторые университеты могут быть переведены из столицы и продолжат свою деятельность в созданном едином кампусе.
По словам председателя, это серьезная реформа, которую должно провести Министерство науки и образования Азербайджана.
"В ближайшие годы может быть разработан и реализован совместный с Министерством науки и образования план действий по этому вопросу", - добавил А.Гулиев.
***11:53
В Баку имеется более тысячи гектаров территории, которая отнесена к особо охраняемой зоне, где не будет разрешено строительство зданий выше пяти этажей. Об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев на церемонии презентации Генерального плана развития города Баку до 2040 года.
Кроме того, в Баку будут очищены загрязненные нефтяной промышленностью территории.
"Согласно Генеральному плану, будут предприняты шаги к тому, чтобы Баку стал не промышленным, а ориентированным на человека городом. В качестве примера можно привести Ağ şəhər ("Белый город")", - добавил А.Гулиев.
***11:44
16 января в Исполнительной власти города Баку состоялась презентация для общественности Генерального плана развития города Баку до 2040 года, организованная Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики.
В мероприятии приняли участие официальные лица, эксперты по градостроительству, архитекторы, известные общественные деятели, представители неправительственных организаций и СМИ.
В своих выступлениях на презентации председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов и начальник Отдела строительства, градостроительства и коммунального хозяйства Кабинета Министров Фейруз Мустафаев рассказали о сути представленного документа, его концепции и предстоящих изменениях в жизни города.
Было отмечено, что Генеральный план составлен на основе современных градостроительных подходов, анализе текущего состояния и потребностей города, являясь основным территориально-планировочным документом, определяющим стратегические направления развития города Баку в ближайшие годы.