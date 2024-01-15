Генеральный план Баку разработан по образцу Вены. Об этом сообщил журналистам председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.

"Когда мы разрабатывали Генеральный план, за основу для сравнения брали Вену, Дубай. Мы знаем, что в Дубае создается серьезная инфраструктура для пешеходного движения. Вена является городом, где удобно пользоваться общественным транспортом. Сравнивая, в качестве образца мы взяли Вену", - добавил председатель комитета.

Кроме того, он не исключил, что некоторые университеты могут быть переведены из столицы и продолжат свою деятельность в созданном едином кампусе.

По словам председателя, это серьезная реформа, которую должно провести Министерство науки и образования Азербайджана.

"В ближайшие годы может быть разработан и реализован совместный с Министерством науки и образования план действий по этому вопросу", - добавил А.Гулиев.