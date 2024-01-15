Очередной склад боеприпасов в Карабахе фото; видео
При осмотре строений в Карабахском экономическом районе, оставленных после локальных антитеррористических мер, осуществленных Вооруженными силами Азербайджана, был обнаружен очередной склад боеприпасов, сообщили в Минобороны Азербайджана.
Из объектов гражданской инфраструктуры, использованной соединениями вооруженных сил Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями, были конфискованы ящики с оружием и боеприпасами, снаряды для гранатометов различных типов, противопехотные, противотанковые мины и ракеты.