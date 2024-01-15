Леонид Швец, автор haqqin.az 12:14

Воздушно-космические силы Российской Федерации продолжают преследовать неудачи. Они потеряли над Азовским морем два уникальных самолета. Украина же, судя по произошедшему, получила новые возможности поражать авиацию противника на ранее недоступной дальности. Около девяти вечера 14 января с радаров исчезли находившиеся в воздухе неподалеку от оккупированного Бердянска самолеты Ил-22М и А-50. Как потом выяснилось, тяжело пораженный «Ил» дотянул потом до аэродрома в Анапе, где у взлетной полосы его ожидали пожарные машины и скорые. Останки второго самолета, судя по всему, упали с экипажем в Азовское море. Потеря для ВКС РФ чрезвычайная: А-50 – самолет далекого радиолокационного обнаружения, Ил-22М – командный пункт воздушного базирования.

Истории войн и воздухоплавания до сих пор были неизвестны случаи, когда бы сбивали самолеты-разведчики типа А-50, их близким западным аналогом являются Боинги E-3 «Сентри», оборудованные системой АВАКС. В конце концов, это просто технически сложно: они засекают цели, то есть и ракеты в том числе, на дальности до 400 километров. В составе ВКС до начала большой войны с Украиной было всего девять действующих таких аппаратов, построенных на основе тяжелого транспортного самолета Ил-76, они еще советской сборки. Модернизацию прошли шесть из девяти, один был поврежден на аэродроме Мачулищи в феврале 2023 года дроном, примененным белорусскими партизанами. Модернизированная версия А-50У, а сбит был самолет скорее всего такой модификации, стоит около полумиллиарда долларов за счет дорогущего электронного оборудования, которым он напичкан. Обслуживают его на борту 15-18 высококлассных специалистов. С некоторых пор, когда стала постоянной угроза ракетных ударов Украины по целям в Крыму, было установлено круглосуточное дежурство А-50 над Азовским и Черным морем, в нем принимало участие последовательно 3-4 самолета. Когда в паре с А-50 в воздухе оказывался Ил-22М, это обычно означало подготовку, координацию и отслеживание ракетного удара по Украине.

Воздушных командных пунктов на базе Ил-22М, также советского производства, в ВКС насчитывалось двадцать два, пять из которых были модернизированы, на что ушло более полутора миллиардов рублей. Два таких самолета было потеряно после нападения на Украину: один был поражен украинским «Буком» и едва дотянул до Ростова-на-Дону в апреле 2022 года, другой уничтожили огнем «вагнеровцы», когда в июне минувшего года шли колонной на Москву. Десять членов экипажа погибло. Тот «Ил», что в этот раз сумел приземлиться в Анапе, вряд ли подлежит восстановлению. Самый интригующий вопрос: как ВСУ удалось достать ранее недостижимые цели? Разговоры сводятся к тому, что зенитные комплексы Patriot использовали какой-то до этого не применявшийся боеприпас, ведь иначе нужно предположить, что залп был произведен чуть ли не с линии фронта. Никто бы так не стал рисковать редкой и сверхдорогой западной системой ПВО.