В Иране нобелевскому лауреату продлили тюремный срок

Находящейся в тюрьме иранской правозащитнице Наргес Мохаммади, которая в 2023 году была удостоена Нобелевской премии мира, добавили срок заключения. Исламский революционный суд приговорил ее к 15 месяцам лишения свободы за предполагаемое распространение пропаганды против Ирана, сообщает AP.

После отбытия срока правозащитнице будет запрещено в течение двух лет жить в Тегеране или прилегающих к столице провинциях, выезжать из страны, становиться членом общественно-политических групп, использовать мобильный телефон.

Сейчас Мохаммади отбывает в тюрьме Эвин 30-месячный срок за пропаганду против правящей в Иране системы, клевету на власти и неповиновение в тюрьме.

Семья правозащитницы сообщила, что новый срок был присужден 19 декабря, подчеркнув, что с 2021 года это уже пятый приговор Мохаммади. Наргес отказалась присутствовать на судебных заседаниях или участвовать в допросах.

Власти Ирана арестовывали Наргес Мохаммади 13 раз, пять раз осуждали и приговорили в общей сложности к 31 году тюремного заключения и 154 ударам плетью.