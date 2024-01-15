2024 год полон сюрпризов и вопросов от Samsung

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Благодаря своим технологическим инновациям Samsung начал вдыхать новую жизнь в рынок уже на пороге 2024 года. Скорее всего, ответ на глобальные вызовы был заготовлен в недрах техногиганта уже давно. Сигнализируя о «наступлении ИИ» в онлайн и наружной коммуникации, Samsung, похоже, готовится вывести концепцию смартфона на новый уровень. Если это произойдет, то с легкой руки Samsung устройство, названное сначала телефоном и эволюционировавшее в смартфон, заложит фундамент новой эпохи, нового понимания, нового подхода.

Какие же преимущества может придать искусственный интеллект (AI — искусственный интеллект, англ.) новому флагману? Возможно, оно соберет под одной крышей группу операций, требующих анализа. Или же откроет пользователям новые горизонты с расширенными возможностями анализа. А может и быть, что эти новые технические возможности приведут к изменениям на цифровом рынке. Еще один элемент, привлекающий внимание в недавно запущенном видеоролике, — это окружность, вырисовывающаяся в конце. Интересно, это связано с ИИ или же это просто намек на новую камеру?