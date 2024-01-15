База США под прицелом беспилотников

В небе над Иракским Курдистаном были сбиты три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на американскую базу в городе Эрбиль. Об этом сообщил портал Shafaq news со ссылкой на заявление контртеррористической службы Курдистана.

Так, согласно этому сообщению, утром 16 января были уничтожены три БПЛА, начиненные взрывчаткой и летевшие в сторону военной базы международной коалиции в аэропорту Эрбиля.