14:53

Недавний удар ВС Ирана по Эрбилю, административному центру иракского Курдистана на севере Ирака, может привести к разрыву соглашения об обеспечении безопасности на границе двух стран. Об этом сообщил иракский телеканал As-Sumaria со ссылкой на высокопоставленного чиновника. «Удар Ирана по гражданским объектам в Эрбиле на севере Ирака несет риск разрыва соглашения о безопасности между двумя странами», - сказал неназванный собеседник телеканала. В то же время официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что ракетные удары Корпуса стражей исламской революции по Эрбилю лишь часть ответа тем, кто представляет «угрозу национальной безопасности» Ирана: «В то время как враг, полагаясь на ошибочные расчеты, совершал преступления против правительства и народа исламской республики, ...Иран выявил местонахождение преступников и ударил по ним высокоточными снарядами». В КСИР заявили, что иранские военные выпустили по объектам в иракском Курдистане и Сирии 24 баллистические ракеты.

* * * 14:23 Председатель комиссии иранского Меджлиса по национальной безопасности и внешней политики Вахид Джалалзаде утверждает, что Ирак не выполняет некоторые положения соглашения по безопасности с Ираном. «К сожалению, некоторые положения ирано-иракского соглашения по безопасности до сих пор не выполнены. Мы все еще наблюдаем передвижения террористов в Курдистане, хотя для нас это неприемлемо», - сказал Джалалзаде в интервью агентству Mehr. 19 марта 2023 года в Багдаде было подписано соглашение между Ираком и Ираном в сфере безопасности. Премьер-министр Ирака Ас-Судани подчеркнул на переговорах с иранской делегацией, что Ирак не позволит использовать свою территорию для нападения на другие страны или любых других действий, нарушающих его суверенитет.

* * * 13:55 Ракетная атака Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по административному центру иракского Курдистана - городу Эрбилю - представляет собой угрозу стабильности не только Ирака, но и всего региона. С таким заявлением выступил иракский президент Абдель Латиф Рашид. «Решительно осуждаем бомбардировку города Эрбиль, которая представляет собой нарушение суверенитета Ирака и подрывает безопасность и стабильность в стране. Проблемы можно решить посредством совместного конструктивного диалога, а не посредством военных атак, которые угрожают стабильности не только Ирака, но и всего региона», - говорится в заявлении президента, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter). По его словам, это нападение «свидетельствует о напряженности, которую необходимо снизить». Также сообщается, что МИД Ирака отозвал своего посла в Тегеране для консультаций после ударов Ирана по объектам на территории страны. «Сегодня, во вторник, Министерство иностранных дел Ирака отозвало посла республики Ирак в Тегеране Насира Абдул Мохсена с целью консультаций на фоне недавних иранских атак на Эрбиль, которые привели к гибели нескольких человек, а также ранениям», - говорится в заявлении. Ранее власти Эрбиля сообщили, что жертвами атак иранского Корпуса стражей исламской революции на объекты в городе стали четыре человека, шесть получили ранения. По данным телеканала ABC, американские граждане не пострадали. Ответственность за атаки баллистическими ракетами взял на себя КСИР, который заявил, что при ударе были уничтожены «базы антииранских террористических группировок». Премьер-министр регионального правительства иракского Курдистана Масрур Барзани призвал международное сообщество положить конец иранским атакам на регион.