Катар и Россия уводят танкеры из Суэцкого канала

Агентство Bloomberg пишет, что изменение курса может быть связано с атаками йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) на имеющие отношение к Израилю суда.

Два российских и три катарских танкера с газом отклонились от первоначального маршрута и не стали заходить в Красное море через Суэцкий канал, следует из данных в системе отслеживания судов.

Танкеры с катарским СПГ остановились у берегов Омана на выходных после авиаударов США по хуситам в Йемене. Сейчас корабли направляются к мысу Доброй Надежды на юге Африки или в Юго-Восточную Азию. Танкеры должны были пройти через Красное море для транспортировки газа в Европу. Российские танкеры с газом, предназначенным для Азии, один из которых принадлежит российскому экспортному проекту «Ямал», ушли от северного входа в Суэцкий канал в Средиземном море 15 января поздно вечером.

Катар и Россия — последние крупные поставщики СПГ, которые продолжали использовать Суэцкий канал для транзита в Европу, несмотря на атаки хуситов.

Накануне боевики атаковали ракетами принадлежащий США контейнеровоз Gibraltar Eagle у берегов Йемена. Атака привела к возгоранию в трюме. Экипаж корабля не сообщал о пострадавших или о значительных повреждениях. Контейнеровоз продолжил движение по маршруту.