В Баку будет ветрено

17 января в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. В течение дня будет преобладать сильный северо-западный ветер, который к вечеру немного стихнет, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 0-5, днем - 7-10 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 757 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых горных районах вечером ожидаются кратковременные осадки в виде снега, не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1 мороза до 6 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, ночью в горах 5-10 градусов мороза, днем от 0 мороза до 5 градусов тепла.

В горных и предгорных районах дороги обледенеют.