Вслед за Министерством труда и социальной защиты населения, Государственным комитетом по делам семьи, женщин и детей, Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев, Агентством инноваций и цифрового развития и публичным юридическим лицом ABAD к кампании «Снизь сахар - продли жизнь!» присоединился министр молодежи и спорта Фарид Гаибов. Об этом министр сообщил в видеообращении в своем аккаунте в Facebook.

Гаибов призвал всех сократить потребление сахара и обратить внимание на потребляемые продукты для здорового образа жизни.

Отметим, что кампания AQTA «Снизь сахар - продли жизнь!» реализуется с целью пропаганды здорового образа жизни среди населения и поощрения граждан к здоровому питанию, в том числе к потреблению сахара в соответствии с нормами.

В связи с проведением кампании Агентством проводится обширная агитационно-пропагандистская работа, подготовлена и представлена общественности просветительская информация, буклеты и видеоролики.

С видеообращением министра Фарида Гаибова можно ознакомиться ниже: