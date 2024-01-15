Фарид Гаибов присоединился к кампании AQTA «Снизь сахар – продли жизнь!» видео
Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) продолжает кампанию «Снизь сахар - продли жизнь!»
Вслед за Министерством труда и социальной защиты населения, Государственным комитетом по делам семьи, женщин и детей, Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев, Агентством инноваций и цифрового развития и публичным юридическим лицом ABAD к кампании «Снизь сахар - продли жизнь!» присоединился министр молодежи и спорта Фарид Гаибов. Об этом министр сообщил в видеообращении в своем аккаунте в Facebook.
Гаибов призвал всех сократить потребление сахара и обратить внимание на потребляемые продукты для здорового образа жизни.
Отметим, что кампания AQTA «Снизь сахар - продли жизнь!» реализуется с целью пропаганды здорового образа жизни среди населения и поощрения граждан к здоровому питанию, в том числе к потреблению сахара в соответствии с нормами.
В связи с проведением кампании Агентством проводится обширная агитационно-пропагандистская работа, подготовлена и представлена общественности просветительская информация, буклеты и видеоролики.
С видеообращением министра Фарида Гаибова можно ознакомиться ниже: