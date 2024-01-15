Союзники США боятся победы Трампа

По его данным, на саммитах Евросоюза некоторые лидеры боятся даже упоминать о перспективе возвращения Трампа, опасаясь сделать это событие более вероятным. Издание отмечает, что многие союзники США обеспокоены риторикой Трампа «Америка прежде всего» и угрозами выхода из НАТО, «не говоря уже о его протекционистской торговой политике». Указывается также, что страны по всему миру «деликатно, но в срочном порядке» готовятся к возможному возвращению Трампа в Белый дом.

Бывший президент США 15 января одержал убедительную победу по итогам кокусов (собраний активистов) республиканцев в штате Айова. По итогам голосования Трамп получил 51% голосов сторонников Республиканской партии.

С кокусов в Айове фактически начался отбор кандидатов от республиканцев на президентские выборы в США. Выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года президент США Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года и считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.