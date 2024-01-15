Российское оружие доехало до Армении

Партия российского оружия уже находится в Армении, сообщил в беседе с «Радио Свобода» депутат от правящей партии Армении «Гражданский договор» и член парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности генерал-лейтенант Гагик Мелконян.

По его словам, продукция военного назначения поставлена недавно и передана армянской стороне в рамках подписанного ранее контракта с Россией.

О каком вооружении идет речь, бывший замминистра обороны Армении не стал уточнять.