И Украина соболезнует Азербайджану

Посольство Украины в Азербайджане выразило соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в мебельном цехе в Баку. Соответствующая публикация размещена на странице посольства в Facebook.

"Глубоко скорбим в связи с трагическим событием в мебельном цехе в Баку. Выражаем соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в публикации.

В результате взрыва и пожара в мебельном цехе в Баку погибли 7 человек и 24 получили ранения.

Ранее соболезнования выразило посольство Грузии в Азербайджане.