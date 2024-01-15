Санкции остановили денежные переводы из России в Турцию

Проблемы с денежными переводами из РФ в Турцию, происходящие в последнее время, связаны с регуляционными мерами Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Об этом ТАСС сообщил источник в банковской сфере Турции.

"22 декабря было опубликовано новое постановление OFAC о регуляционных мерах. Оно имеет очень широкие формулировки. Согласно этим правилам, как заявляется, иностранные банки, поддерживающие военные усилия России, тоже могут подпасть под санкции. При этом оказание посреднических услуг во всех сделках, кроме продуктов питания и медикаментов, практически запрещено. Поскольку обнародованные регуляционные меры имеют слишком широкие формулировки, есть необходимость получения дополнительных разъяснений", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что именно по этой причине происходят перебои в финансовых расчетах между Россией и Турцией, фактически банки находятся "в режиме ожидания".