Замминистра сообщил, что существенно увеличены минимальная заработная плата, минимальные размеры пенсий, ежемесячные оклады работников ряда организаций, финансируемых из госбюджета, многие пособия и пенсии, а также размеры других социальных выплат. При повышении пенсий был принят единый метод индексации, все пенсии проиндексированы и увеличены на 14,7 процента. Средний размер пенсий увеличен до 436 манатов, а средний размер пенсий по возрасту - до 467 манатов. Всего пенсионные выплаты в прошлом году составили 5,7 миллиарда манатов.

Согласно указам и распоряжениям президента Ильхама Алиева, в прошлом году был реализован четвертый по счету за последние пять лет социальный пакет. Данный пакет охватил 1,9 миллиона граждан, а выделяемое годовое дополнительное финансирование составило 750 миллионов манатов. Как сообщает haqqin.az , об этом заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев заявил на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года.

Анар Алиев отметил, что выплаты стипендий увеличены на 24 процента и охватили в общей сложности около 500 тысяч человек, а 378 тысяч человек получили президентскую стипендию.

«Среднемесячная сумма адресной государственной социальной помощи на одну семью составила 487 манатов. В центрах занятости трудоустроено 118,4 тыс. человек, программой самозанятости охвачено 17,4 тыс. человек, профессиональным обучением охвачено 9,5 тыс. человек, профессиональной консультацией охвачено 282 тыс. человек. Количество трудовых договоров достигло 1,8 миллиона, а фонд оплаты труда увеличился на 15 процентов», - сказал он.

По его словам, в рамках программы «Великое возвращение» на освобожденных территориях начаты масштабные мероприятия по трудоустройству и созданию инфраструктуры социальных услуг: «Уже обеспечена занятость более 1 100 человек, переселенных на эти территории, начата реализация программы профессиональной подготовки, проведены ярмарки труда в Физули и Лачине. Согласно внесенным изменениям в законодательство, для специалистов, работающих на этих территориях, установлен ряд льгот».

Также, добавил Анар Алиев, сданы в эксплуатацию Карабахский региональный центр DOST, Карабахский региональный центр профессиональной подготовки, обслуживающий более 900 тысяч человек в 9 городах и районах. В прошлом году в центрах DOST было обслужено 702 тысячи человек, уровень удовлетворенности услугами составил 98,1 процента.

В прошлом году 50,7 тыс. человек были признаны инвалидами, 87,7 тыс. человек получили реабилитационные услуги, 91,4 тыс. человек получили средства реабилитации. По словам Анара Алиева, 13 учреждениями социального обслуживания министерства были оказаны социальные услуги около 2 900 лицам из уязвимых групп населения, мобильные социально-бытовые услуги - 6 100 лицам.

Замминистра отметил, что в Центре инклюзивного развития и творчества DOST более 180 бенефициаров приняли участие в тренингах по 14 творческим направлениям и развили свои навыки и способности: «Количество пользователей социального реестра страны e-sosial.az достигло 1,5 миллиона, за отчетный период через портал гражданам было оказано более 8 миллионов услуг. Проведено 238 тысяч проактивных назначений по социальным выплатам, открыто 220 тысяч индивидуальных счетов, выдано более 400 тысяч электронных справок. Всего по министерству зарегистрировано 18 миллионов обращений по электронным услугам. Наша цель - увеличить количество центров DOST по всей стране до 17».

Замминистра также сказал, что проведенные социальные реформы высоко оценены и на международной арене, в 2023 году министерство удостоено 22 международных наград и сертификатов.

Отвечая на вопросы журналистов, Алиев отметил, что участникам Отечественной войны выплачиваются денежные средства в размере 80 манатов. Министерством ведется работа по обеспечению ветеранов соответствующими рабочими местами. Этот вопрос можно рассматривать на фоне увеличения социальных выплат населению.

Заместитель министра также рассказал о несчастных случаях, произошедших на производстве в прошлом году. Он сказал, что в 2023 году было зарегистрировано 465 таких случаев. В результате несчастных случаев на производстве погибли 78 человек, 431 получил травмы: «За нарушение трудовых отношений наложено 1 776 административных штрафов, общая сумма штрафов составила 3 миллиона 820 тысяч манатов. Уплачены штрафы в размере 1 миллиона 780 тысяч манатов».