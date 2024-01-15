В преддверии Новруза AZAL увеличит рейсы в Европу: спешите приобрести билеты!
С марта, в преддверии праздника Новруз, Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL увеличит частоту рейсов в Европу. Успейте приобрести билеты прямо сейчас и отправиться в захватывающие путешествия по интересным европейским городам, заявили в пресс-службе ЗАО Azerbaijan Airlines.
Так, полеты по следующим направлениям будут выполняться по нижеуказанному графику полетов:
- Барселона: по вторникам, четвергам, воскресеньям (c 14 марта).
- Вена: по вторникам, пятницам, субботам (с 16 марта).
- Прага: по понедельникам, пятницам, субботам (с 16 марта).
- Париж: по вторникам, пятницам, воскресеньям (17–29 марта), по вторникам, четвергам, пятницам, воскресеньям (с 31 марта).
- Милан: по понедельникам, средам, четвергам, субботам, воскресеньям (с 17 марта).
- Лондон (аэропорт Хитроу): по вторникам, четвергам, субботам (с 14 марта).
- Лондон (аэропорт Гатвик): по средам, пятницам, воскресеньям (с 17 марта).
Билеты уже в продаже на официальном сайте www.azal.az, в обновленном мобильном приложении авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.