Фон дер Ляйен: Украина освободила большую часть оккупированных территорий

Россия потерпела неудачу в достижении своих стратегических целей, сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Она отметила, что когда Россия два года назад напала на Украину, то думала, что Киев сдастся и Россия захватит всю Украину в течение нескольких дней, но ей это не удалось: «Россия лишилась почти половины своих военных возможностей. Украинская армия освободила большую часть территорий, оккупированных Россией. Украинские силы открыли путь к Черному морю».

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что Россия понесла потери и в экономической сфере. По ее словам, Россия сейчас зависима от Китая.

«Россия также потерпела неудачу на дипломатическом поприще. Финляндия вступила в НАТО, Швеция тоже скоро присоединится к альянсу, а Украина очень близка к тому, чтобы стать членом Евросоюза», - подчеркнула она.