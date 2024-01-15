Турция импортировала рекордное количество российской нефти

Российские нефтекомпании продолжают увеличивать морские отгрузки нефти в Турцию. В декабре Турция установила новый рекорд по импорту российской нефти – 444 тыс. баррелей в сутки, пишут СМИ РФ.

Кроме того, маршрут до Турции содержит и логистические выгоды по сравнению с поставками нефти через Суэцкий канал.

Турция в декабре 2023 года импортировала по морю рекордные за всю историю объемы российской нефти, которые достигли 444 тыс. баррелей в сутки. Около 70% этих объемов было отгружено в турецком порту Алиага.

Достигнутый в декабре рекордный показатель - это около 13% от общего морского экспорта РФ в декабре. Еще около 76% морских поставок РФ за рубеж пришлось на Индию и Китай. В ноябре Россия поставила в Турцию около 432 тыс. б/с нефти, увеличив импорт более чем на 100 тыс. б/с относительно октября.

Предварительные данные января указывают, что экспорт российской нефти в Турцию в январе также превысит 400 тыс. б/с.

На протяжении прошлого года Турция также являлась крупнейшим импортером российского дизтоплива. Существенный рост поставок нефти и топлива в Турцию стал следствием санкционного эмбарго на нефть и нефтепродукты (применяются с 5 декабря 2022 года и 5 февраля 2023 года соответственно), в результате чего РФ практически прекратила поставки в Европу.