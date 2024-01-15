Центральная железнодорожная больница Баку сменила профиль

Распоряжением Кабинета Министров Центральная железнодорожная больница, расположенная на улице Габиля Сулейманова в поселке Баладжары Бинагадинского района города Баку, передана на баланс Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

Как сообщил начальник отдела по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов, перед министерством поставлена задача создать в больнице новую инфраструктуру, отвечающую современным требованиям: «Как известно, с 1 июля текущего года итоговое медицинское обследование в целях принятия соответствующих решений при медицинском освидетельствовании граждан, призванных на срочную военную службу районными и городскими призывными комиссиями, будет проводиться подведомственным министерству Государственным агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации.

Указанную больницу также планируется использовать в этом направлении. Подробная информация об этом будет регулярно предоставляться».