Трамп обещает быстро закончить войну

Экс-президент США Дональд Трамп после победы на республиканских праймериз в Айове пообещал "очень быстро" решить ситуацию с войной в Украине, выразив уверенность, что сможет привлечь к диалогу президентов Украины и России, которых он "хорошо знает".

"Мы с (президентом России Владимиром) Путиным прекрасно ладим. Мы очень хорошо ладим. Это хорошо, а не плохо. Если бы фальшивые новости стали настоящими и честными новостями, 90% наших проблем в этой стране было бы решено... Ситуация с Украиной настолько ужасна... И мы собираемся решить это, мы собираемся решить это очень быстро", - сказал Трамп.

Он выразил уверенность, что сможет привлечь к диалогу президентов Украины и России.

"Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю (президента Украины Владимира) Зеленского, я могу привлечь его, мы решим это очень быстро. Этого (войны) никогда не должно было произойти", - добавил он.