ЕС обещает Азербайджану поддержку

Европейский союз остается приверженным мирному процессу между Азербайджаном и Арменией, заявил пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано.

«Мы были в тесном контакте с руководством Азербайджана и Армении, не уставая повторять нашу поддержку суверенитету, территориальной целостности обеих стран и решению проблем исключительно мирным путем.

Наши каналы связи остаются открытыми. Председатель Европейского совета Шарль Мишель, Верховный представитель Жозеп Боррель и специальный представитель ЕС Тойво Клаар продолжают свое участие в установлении стабильного и прочного мира между двумя странами», - сказал Стано.