В России заявили, что защищают Европу
Начав так называемую «специальную военную операцию», Россия предотвратила начало Третьей мировой войны. С такими словами председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к коллегам по палате, выступая на первом пленарном заседании весенней сессии 16 января.
«Вдумайтесь, что могло произойти: гуманитарная катастрофа, миллионы погибших. Этого нет по одной причине: наши солдаты и офицеры борются с нацизмом, защищают мир и спокойствие граждан не только Российской Федерации, но и других государств, и в первую очередь государств Европы», - сказал Володин, добавив, что Россия - «мирная страна», а потому «никогда не будет воевать ни с каким европейским государством».