У берегов Йемена атакован сухогруз

Сухогруз Zogarafia под флагом Мальты подвергся нападению у побережья Йемена. Об этом сообщает компания Ambrey, которая специализируется на вопросах морской безопасности.

Судно, в которое попала ракета, получило повреждения.

О нападении на судно сообщил также Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), при этом не приведя подробностей инцидента и названия судна.

«UKMTO было получено сообщение об инциденте, произошедшем примерно в 100 морских милях к северо-западу от порта Салиф в Йемене», - сообщили в центре.