Армянские уклонисты смогут избежать ответственности
В Армении уклонисты от службы в армии получили возможность освободиться от уголовного преследования, выплатив определенную сумму в госбюджет.
Парламент страны принял закон, дающий освобождение от уголовной ответственности гражданам, достигшим 27-летнего возраста и не прошедшим обязательную военную службу.
Закон предусматривает несколько вариантов решения проблемы: отслужить два года; отслужить один год и заплатить в госбюджет 2,5 млн драмов (около $6200); отслужить шесть месяцев и заплатить 5 млн драмов (около $12 470); отслужить один месяц и заплатить 8 млн драмов ($19 950); заплатить 15 млн драмов ($37 406) вместо военной службы.