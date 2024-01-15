Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе обвинил Запад в том, что он своим стремлением «не эскалировать ситуацию» играет на руку России.

«Мы постоянно слышали, что не нужно допускать эскалации, и это забрало у нас много времени. И через это мы потеряли очень много наших очень опытных бойцов, которые воевали с 2014 года», - заявил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что президент России Владимир Путин «украл 13 лет мира и заменил их болью и кризисами».

«Учитывая время от начала российской нелегальной аннексии нашего Крыма, война длится почти 10 лет. И почти 10 лет как Россия вмешивается в дела африканских стран от Судана до Мали. Сирийская война, которая до сих пор кровоточит из-за решения Путина доказать что-то миру. И это длится уже почти 13 лет.

На самом деле один мужчина украл по крайней мере 13 лет мира и заменил их болью и кризисами, которые влияют на весь мир», - подчеркнул Зеленский.