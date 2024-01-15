Генпрокуратура предупреждает...

Генпрокуратура Азербайджана опровергает информацию о том, что жертвами взрыва в бакинском цехе стали 16 человек.

«В соцсетях была опубликована необоснованная и не соответствующая действительности информация о том, что в результате взрыва в мебельном цехе вблизи улицы А.Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку якобы погибли 16 человек.

Еще раз призываем воздерживаться от распространения информации, которая может ввести в заблуждение общественность. Сообщаем, что в результате поисково-спасательных мероприятий были обнаружены тела 9 человек», - говорится в сообщении.

Генпрокуратура призвала перед публикацией уточнять информацию у официального органа.

«В отношении представителей СМИ, которые делятся подобного рода искаженной информацией, будут приняты серьезные меры», - заявили в ведомстве.