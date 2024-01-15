Беседовали: Джейхун Наджафов, Ага Гасымлы 17:40

Военная операция «Железные мечи», начатая Армией обороны Израиля против палестинской организации ХАМАС после зверского нападения ее боевиков на мирных жителей приграничных с сектором Газа израильских поселков, продолжается более ста дней. Эта война стала уже самой продолжительной в истории Израиля. В начале израильские военные эксперты планировали завершить ее к первой декаде февраля 2024 года, однако теперь все чаще говорят о том, что война с подразделениями ХАМАС может занять весь 2024 год. До сих пор в руках у террористов остается 136 израильтян, а из четырех зон сектора Газа полностью зачищена пока только одна. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил СМИ, что армия постепенно снижает число ударов по Газе, отводит часть воинского контингента и переходит к точечным ударам с воздуха, а также разовым рейдам сухопутных войск. То есть, очистив север Газы, ЦАХАЛ переходит к военной операции против ХАМАС в центре и на юге сектора.

Тем временем иранские СМИ объявили о «грандиозной победе над сионистами в Газе, одержанной хамасовской группировкой «Бригады Азаддин-аль-Кассам» и организацией «Исламский джихад». «Несмотря на сокращение сухопутных сил ЦАХАЛ в секторе Газа, потери оккупантов возросли, а силы ХАМАСа и «Исламского джихада» провели успешные операции, нанеся удары по позициям сионистов в нескольких зонах Газы, убив и ранив многих израильских военных и вынудив Тель-Авив изменить оперативную фазу борьбы с палестинцами», - пишет, в частности, иранский сайт Javanonline. Видимые и невидимые стороны войны Израиля с ХАМАС раскрыл в беседе с haqqin.az известный израильский политолог, иранист Владимир Месамед.

- Войны, которые Израиль вел в прошлом, обычно заканчивались в относительно сжатые сроки. Но сегодня израильские военные эксперты утверждают, что война с ХАМАС продлится не меньше года. Что пошло не так? Иранские СМИ передают, что ЦАХАЛ потерял в боях с ХАМАС уже 1 400 военных, более 50 танков «Меркава» и бронемашин… - Действительно, государство Израиль ведет самую продолжительную войну в своей истории, а причина в том, что все предыдущие войны - Шестидневная, война Судного дня и другие Израиль вел против регулярных армий арабских стран. В тех войнах все было довольно просто, поскольку можно было беспрепятственно реализовывать законы войны. Что же касается нынешней операции «Железные мечи», то это сражение не с регулярной армией, а с террористической организацией, прикрывающейся «живым щитом» мирного населения. Израиль давно и, к слову, с ощутимыми потерями воюет с ней, однако до сих пор не ставил перед собой задачу полной ликвидации присутствия ХАМАС в секторе Газа. За 15 лет нахождения у власти эта террористическая структура сумела сильно укрепиться. Став иранским прокси, ХАМАС особенно усилилась за счет финансовой и военно-технической поддержки Корпуса стражей исламской революции, который в прошлые годы не очень-то обращал внимание на суннитский ХАМАС – как известно, Иран покровительствует исключительно шиитским военизированным структурам. Но, как мы видим на примере ХАМАС, ненависть к Израилю позволила Тегерану пренебречь даже религиозными противоречиями. Помимо помощи Ирана, ХАМАС также получил десятки миллиардов долларов от мирового сообщества. Большая их часть пошла на создание инфраструктуры войны, которая со всей очевидностью проявилась в ходе операции «Железные мечи». Что же касается количества убитых и раненых солдат и офицеров ЦАХАЛ, то ХАМАС приписывает к ним 1 200 гражданских жителей приграничных кибуцев и участников музыкального фестиваля, безжалостно убитых ими 7 октября. Израиль никогда не скрывал число своих военных потерь, о которых привык говорить открыто: с момента начала наземной операции в секторе Газа на данный момент погибли 153 военнослужащих ЦАХАЛ. Это больше, чем во время Второй Ливанской войны 2006 года, и это чрезвычайно много для такой страны, как Израиль, где жизнь ценится превыше всех духовных и материальных ценностей в мире. Хочу напомнить, что во имя сохранения своей жизни попавшим в плен солдатам и офицерам ЦАХАЛ разрешено раскрывать военные тайны.

Противостояние с ХАМАС затянулось еще по той причине, что приходится ликвидировать террористов, их склады, базы и прочую инфраструктуру, которые, в основном, размещены под землей, в бесчисленных тоннелях. Израиль и раньше проводил операции против боевиков, но мировое сообщество, традиционно настроенное пропалестински, постоянно связывало руки правительству Израиля и не давало ему раз и навсегда покончить с организацией, которую большинство стран цивилизованного мира признали террористической. 7 октября 2023 года, убивая, сжигая, насилуя, калеча и захватывая в заложники мирных жителей, ХАМАС продемонстрировал всему миру, как будет выглядеть очередной геноцид еврейского народа, если мир и дальше станет защищать и даже поощрять существование этого варварского, человеконенавистнического воинства с замутненным сознанием религиозных фанатиков и безжалостных убийц. Особо следует сказать о заложниках. Данные о них все время меняются, лидеры ХАМАС манипулируют жизнями этих несчастных примерно так же, как шулеры - краплеными картами. Периодически выясняется, что кого-то из заложников уже нет в живых, кто-то умер от болезней, но террористы все равно цинично включают их для обмена в списки живых... Сейчас в руках у ХАМАСа примерно 120-130 человек. Да, война не будет кратковременной, поскольку перед ЦАХАЛом поставлена задача полностью ликвидировать разветвленную террористическую организацию, ушедшую глубоко под землю, скрывающуюся под эгидой гражданских объектов, включая больницы и структуры ООН, прячущуюся за спинами мирного населения. ЦАХАЛ - прекрасно обученная армия. Но обучена она для войны с армиями, а не с партизанами, оборудовавшими пусковые установки ракет под зданиями школ, больниц, мечетей… Буквально под каждым из них есть вход в подземный тоннель, где базируются боевики. До начала операции «Железные мечи» под ружьем у военной структуры ХАМАС находились от 30 до 40 тысяч до зубов вооруженных и оснащенных техническими средствами боевиков. С 7 октября ЦАХАЛ уничтожил примерно 10 тысяч.

И что бы ни вещала иранская пропаганда, при нынешнем соотношении убитых (153 погибших воина ЦАХАЛа против 10.000 боевиков ХАМАС, то есть пропорция 1:65) понятно, что за 10-12 месяцев Израиль вполне мог бы избавить сектор Газа от ХАМАС. Однако после визита в Израиль госсекретаря США Энтони Блинкена, а также под нажимом мирового сообщества ЦАХАЛ был вынужден свернуть широкомасштабные боевые действия и перейти к третьей фазе операции «Железные мечи», в рамках которой боевые действия будут продолжены только на определенных участках сектора. В частности, на юге Газы они будут носить точечный характер. Тем не менее я не думаю, что операция продлится весь 2024 год. - У израильской армии была идея затопить все 500 километров тоннелей ХАМАС водой Средиземного моря. Где-то даже ее начали закачивать… - По ряду причин от этой затеи пришлось отказаться. Во-первых, из-за вероятности нанесения региону серьезного экологического урона. Во-вторых, скорее всего, в тоннелях держат израильских заложников. Поэтому руководство ЦАХАЛа остановилось на обычной операции по зачистке тоннелей от террористов. Отдельно хотел бы признать безусловный успех, достигнутый палестинцами в антиизраильской пропаганде. Лоббисты ХАМАСа во всем мире и особенно в структурах ООН сотрясают стены криками о гуманитарной катастрофе жителей Газы, хотя ежедневно 150 грузовиков доставляют в сектор продовольствие, медикаменты, теплую одежду и прочее. Помимо этого, Израиль, как и всегда при подобных операциях, стремится свести к минимуму число жертв среди мирных палестинцев. Именно поэтому перед ударами ракетой по зданию, из которого осуществляется обстрел позиций ЦАХАЛа, жители дома получают предупреждения. Я просматривал иранские газеты и читал заявление аятоллы Хаменеи о «бессилии сионистов перед бесстрашием палестинцев». Рахбар, как всегда, вводит иранцев в заблуждение, уверяя их в победных ударах ХАМАСа, под которыми трусливые израильтяне вынуждены бежать. Ну, что тут можно сказать? На данный момент практически завершена операция по уничтожению на севере Газы боевых групп ХАМАС, военных складов, пусковых установок ракет и цехов по кустарному производству оружия. Сейчас ЦАХАЛ добивает боевиков на юге сектора, где сплошная городская застройка и где нашим военным приходится «выкуривать» террористов из массы входов в подземные катакомбы. Да, это продлевает войну, но если международное сообщество перестанет связывать Израилю руки, то будет достигнута главная цель - сектор Газа без ХАМАС.

- Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла заявил в обращении по поводу дня гибели генерала КСИР Касема Сулеймани, что Израиль принял решение переселить из приграничных с Газой кибуцев вглубь страны всех поселенцев, в связи с чем поздравил арабский мир с освобождением «палестинских земель от сионистов»… - Никакого переселения на постоянное место жительство нет. В то же время пока не решится вопрос будущего устройства Газы, жители приграничных населенных пунктов возвращены не будут. Израиль не намерен оккупировать или ликвидировать сектор Газа. Это - палестинская территория. Однако вопрос его послевоенного устройства остается открытым и дискутируемым. Израиль против того, чтобы сектор Газа перешел под административное управление ФАТХа, став частью Палестинской автономии, и выступает за установление коллективного контроля за сектором под надзором нескольких стран. Понятно, что предложение ультраправых израильских политиков заселить Газу израильтянами было моментально отвергнуто кабинетом Биньямина Нетаньяху. Что же касается шейха Насраллы, который с 2006 года, то есть уже восемнадцать лет (!), не покидает подземные бункеры из-за страха за свою жизнь, то он беззастенчиво лжет арабскому миру, выдавая желаемое за действительное. Да, из-за угрозы безопасности население кибуцев действительно эвакуировано из приграничной зоны. Но как только сектор Газа будет до конца зачищен от боевиков, поселенцы непременно вернутся в свои дома и хозяйства, иначе и быть не может! Могу также с уверенностью утверждать, что даже после ликвидации ХАМАС израильский контроль над Газой будет в той или иной степени сохранен, чтобы навсегда исключить рецидивы 7 октября. Контроль будет сохраняться до того времени, пока не станет ясно, что сектор Газа не представляет более опасности для граждан Государства Израиль. - Но есть еще более сильный противник – ливанская «Хезболла». В связи с чем некоторые израильские эксперты предлагают создать на юге Ливана буферную зону безопасности. Может ли правительство Нетаньяху пойти на такой шаг? - Напомню, что подконтрольная Израилю буферная зона безопасности на юге Ливана существовала с 1982 года до 2000 год. Определенным образом она обеспечивала безопасность северных регионов Израиля, пока в 2000-м году решением тогдашнего премьер-министра Эхуда Барака не была ликвидирована. Следует понимать, что «Хезболла» создавалась Ираном из числа ливанских шиитов как самостоятельная организация с собственными возможностями ведения войны против Израиля. «Хезболла» должен был играть роль авангарда Ирана в его борьбе с «сионистским режимом». В результате двух ливанских войн в 1982-м и 2006-м годах военная инфраструктура «Хезболлы» была изрядно потрепана, а лидер Хасан Насралла по-прежнему прячется в бункере и даже обращения к народу записывает на видео. Сейчас «Хезболла» не может решиться вступить в войну с Израилем и расширить фронт. Насралла прекрасно понимает, что к полномасштабной войне готов не только Израиль, но и США, материализовавшие свое присутствие в регионе двумя крупнейшими в мире авианосцами у берегов Ливана. Помимо этого, Израиль и США дали ясно понять правительству в Бейруте, что «Хезболла» и шииты — это интегральная часть военно-политической структуры Ливана. А потому сценарий 2006 года, когда ЦАХАЛ воевал только против «Хезболлы», более не повторится, и новая война будет уже между Израилем и Ливаном. Такой сценарий явно не устраивает правительство в Бейруте, понимающего, что это противостояние может вернуть Ливан в каменный век, но он был бы весьма предпочтительным для Ирана.