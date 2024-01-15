Турецкие банки ограничили сотрудничество с Россией

Турецкие банки, как и китайские, ограничили свое сотрудничество с РФ из-за новых санкций США. В связи с этим в последнее время возникли проблемы с денежными переводами из России в Турцию. Об этом ТАСС сообщил источник в банковской сфере Турции.

«22 декабря было опубликовано новое постановление OFAC о регуляционных мерах. Оно имеет очень широкие формулировки. Согласно этим правилам, как заявляется, иностранные банки, поддерживающие военные усилия России, тоже могут подпасть под санкции. При этом оказание посреднических услуг во всех сделках, кроме продуктов питания и медикаментов, практически запрещено. Поскольку обнародованные регуляционные меры имеют слишком широкие формулировки, есть необходимость получения дополнительных разъяснений», - сказал собеседник агентства.

Некоторые турецкие экспортеры уже столкнулись с отказами банков на денежные переводы из России за поставленные товары.