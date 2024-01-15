Новые жертвы «невидимого убийцы» обновлено 19:02
В станцию скорой медицинской помощи Сумгаитского медицинского центра поступило обращение в связи с отравлением пяти членов семьи в жилом массиве BTZ bağları города Сумгаит. Об этом сообщили в TƏBİB.
Согласно информации, один из пострадавших, мужчина 1958 года рождения, скончался до врачебного вмешательства. Две женщины - 1958 и 1999 года рождения госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи с диагнозом «отравление угарным газом», их состояние тяжелое.
Две девочки, 2020 и 2022 годов рождения, с тем же диагнозом госпитализированы в детскую больницу, их состояние средней степени тяжести.
* * * 18:12
В Сумгаите в жилом массиве Xəzər bağları четверо членов семьи отравились угарным газом, сообщает АПА.
Согласно сообщению, один из них скончался.