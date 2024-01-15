В станцию скорой медицинской помощи Сумгаитского медицинского центра поступило обращение в связи с отравлением пяти членов семьи в жилом массиве BTZ bağları города Сумгаит. Об этом сообщили в TƏBİB.

Согласно информации, один из пострадавших, мужчина 1958 года рождения, скончался до врачебного вмешательства. Две женщины - 1958 и 1999 года рождения госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи с диагнозом «отравление угарным газом», их состояние тяжелое.

Две девочки, 2020 и 2022 годов рождения, с тем же диагнозом госпитализированы в детскую больницу, их состояние средней степени тяжести.