Шэн Сию, специально для haqqin.az, Пекин 18:10

Забудьте на секунду о Си Цзиньпине, Владимире Путине или Джо Байдене. Познакомьтесь со следующим президентом Тайваня Уильямом Лаем, от которого теперь зависит судьба глобальной безопасности на ближайшие несколько лет. В западных и российских масс-медиа упорно продолжают называть итоги прошедших в минувшую субботу выборов «победой сторонников независимости». Что совершенно не так. «Эксперты» даже не обратили внимание на то, что победивший Уильям Лай заявил, что не будет ставить вопрос о независимости в практическую плоскость.

Пекин настороженно относился к этому 64-летнему политику, который в 2017 году презентовал себя «борцом за независимость Тайваня». Но сейчас Пекин может с облегчением выдохнуть: по мере того, как к Лаю приходил практический опыт в большой политике, мэра одного из южных городов Тайваня, парламентария, премьер-министра и вице-президента – постепенно исчезал его «инстинкт независимости». Уступая место взвешенному и осторожному подходу к данному вопросу. Рано потерявшему отца выходцу из скромной семьи на севере Тайваня, Уильяму Лаю посчастливилось вытянуть в жизни счастливый билет – магистратуру в Гарварде. И даже когда он, уйдя в политику, оставил медицинскую карьеру – специалиста по травмам спинного мозга – симпатии к Америке оставались у него неизменными. Будучи в администрации своей предшественницы Цай Инвэнь вице-президентом, он, в том числе, курировал там «американский кейс» - и делал это весьма успешно, говоря о необходимости наращивания потенциала военного сдерживания Тайваня, укрепления его экономической безопасности и налаживания партнерских отношений с демократическими странами по всему миру.

«Мы говорим международному сообществу, что между демократией и авторитаризмом мы будем стоять на стороне демократии», - говорил он еще совсем недавно своим сторонникам. Но реалии Тайваня ведут к тому, что подобные заявления из его уст звучат все реже. В том числе – из-за его близкого знакомства в качестве вице-президента с американским истеблишментом. Занимая этот пост, он неоднократно задавал видным американским политикам вопрос о независимости Тайваня – и ответы его не порадовали. Поскольку давали понять, что эта независимость родного для него острова – отнюдь не самоцель Америки, а лишь разменная монета в большой игре между Вашингтоном и Пекином. Которую американцы достают из кармана всякий раз, когда им требуется «напрячь» китайцев. Даже за свой внешнеполитический успех – открытие дипломатической миссии в Парагвае в 2023 году – он получил от американцев выговор: дескать, слишком забегает вперед и вызывает ненужное обострение с Пекином. Также еще в самом начале своей карьеры вице-президента он получил жесткое предупреждение от Вашингтона: тема установления дипломатических отношений между США и Тайванем – табу, и поднимать ее не нужно никогда, поскольку в обозримом будущем американцы на это не пойдут.

Что же в этом случае остается Тайваню? Быть исправным покупателем американского оружия и «фабрикой чипов» для США. Все остальное американцев на Тайване не волнует, а демократия и независимость – это такие яркие и разноцветные фантики. Еще большим разочарованием для Уильяма Лая стал момент, когда он пытался договориться с американцами по поводу инвестиций в программу «Доступное жилье», стремительный рост цен на которое делает ее для молодежи чем-то из области фантастики. Ему откровенно заявили, что это «проблема Тайваня американцам неинтересна». В итоге, те самые проблемы - стремительный рост цен на жилье, стагнация заработной платы и растущее неравенство – на волне которых партия Лая пришла к власти, теперь работают против нее. Заставляя тайванцев с надеждой глядеть на материк, в сторону КНР. Реальность такова - в 2023 году почти 60% тайваньских инвестиций за рубежом направлялось на материк, достигнув в итоге суммы в размере 193,5 миллиардов (!) долларов. На китайский рынок приходится 50% экспорта тайваньской микроэлектроники.