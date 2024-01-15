Турецкая армия громит боевиков в Ираке и Сирии

Турецкая армия за последние пять дней ликвидировала свыше 100 целей террористической Рабочей партии Курдистана в результате операций, проведенных на севере Ирака и Сирии. Об этом сообщил глава Минобороны республики Яшар Гюлер в парламенте.

«В результате воздушных операций, проведенных на севере Ирака и Сирии в координации с Национальной разведывательной организацией, за последние пять дней уничтожено 114 целей террористической организации, а также 78 террористов», - сказал министр.

Глава турецкого Минобороны заявил, что борьба с РПК будет продолжена до тех пор, «пока не будет ликвидирован последний террорист».

Операции в Ираке и Сирии начались после нападения 12 января боевиков РПК на турецкий военный пост на севере Ирака, тогда погибли девять военнослужащих.